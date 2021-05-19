Німецький міністр йде у відставку після звинувачень у плагіаті, - Focus

У Німеччині міністр у справах сім'ї Франциска Гіффей йде у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації. Раніше вона позбулася докторського ступеня.

Про це пише Focus Online з посиланням на джерела.

Повідомляється, що сьогодні Гіффей попросила канцлера Ангелу Меркель звільнити її від займаної посади.

Зазначимо, дискусії навколо її дисертації йдуть багато місяців і вже призвели до того, що вона не висунула свою кандидатуру на пост глави Соціал-демократичної партії Німеччини. У листопаді 2020 року на тлі скандалу вона відмовилася від наукового ступеня доктора наук. Але федеральний університет Берліна провів повторну перевірку роботи і вже повідомив, що докторський ступінь буде відкликано.

Франциска Гіффей стала федеральним міністром у справах сім'ї з березня 2018 року, а з листопада 2020 року була главою СДПН Берліна.