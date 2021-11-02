Німецький ХДС отримає нового лідера до кінця січня, - Spiegel

Німецький Християнсько-демократичний союз (ХДС), який вперше за багато років втратив владу в Німеччині, отримає нового лідера. Очікується, що наступник Арміна Лашета буде обраний до кінця січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними видання, все має прояснитися після 21 і 22 січня, коли з'їзд партії в Ганновері офіційно обере нове керівництво. Spiegel зазначає, що президія і Федеральна виконавча колегія ХДС погодили цю дату на своїх засіданнях у вівторок.

На сьогодні обговорюються кілька кандидатур. Серед них - колишній лідер парламентської групи ХДС Фрідріх Мерц, колишній міністр навколишнього середовища Норберт Реттген, міністр охорони здоров'я Йенс Шпан і нинішній лідер парламентської групи Ральф Брінкхаус.