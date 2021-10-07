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Лашет готовий піти з поста глави партії Меркель після поразки на виборах, - Welt

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Берлін, Четвер 07 жовтня 2021 19:30
Лашет готовий піти з поста глави партії Меркель після поразки на виборах, - Welt Фото: Армін Лашет, глава ХДС (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава поки що правлячої в Німеччині партії ХДС Армін Лашет заявив, що готовий відмовитися від власних амбіцій та піти зі свого поста. Лашет зазначив, що зробить це, якщо так забажають його однопартійці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.

За інформацією Welt, Лашет, який є кандидатом в канцлери від ХДС, готовий піти з поста очільника партії, щоб відкрити можливість для формування майбутньої коаліції в Бундестазі.

"Якщо з іншими (очільниками - ред.) буде краще, то я залюбки (піду з поста - ред.)", - сказав Лашет на з'їзді партії.

Як розповіли декілька учасників зустрічі, на з'їзді партії Лашет запропонував міністра транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія як свого наступника - на пост глави ХДС та кандидатом в канцлери Німеччини.

Нагадаємо, правляча партія ХДС, представником якої є чинний канцлер Ангела Меркель, зазнала поразки на цьогорічних виборах до парламенту Німеччини.

Як писало РБК-Україна, у Німеччині домовились про старт перших переговорів щодо формування нової коаліції.

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