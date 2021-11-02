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Німецький ХДС отримає нового лідера до кінця січня, - Spiegel

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Берлін, Вівторок 02 листопада 2021 16:55
Німецький ХДС отримає нового лідера до кінця січня, - Spiegel Фото: нинішній лідер ХДС Армін Лашет (facebook com josef oster bundestag)
Автор: Сергей Новиков

Німецький Християнсько-демократичний союз (ХДС), який вперше за багато років втратив владу в Німеччині, отримає нового лідера. Очікується, що наступник Арміна Лашета буде обраний до кінця січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, все має прояснитися після 21 і 22 січня, коли з'їзд партії в Ганновері офіційно обере нове керівництво. Spiegel зазначає, що президія і Федеральна виконавча колегія ХДС погодили цю дату на своїх засіданнях у вівторок.

На сьогодні обговорюються кілька кандидатур. Серед них - колишній лідер парламентської групи ХДС Фрідріх Мерц, колишній міністр навколишнього середовища Норберт Реттген, міністр охорони здоров'я Йенс Шпан і нинішній лідер парламентської групи Ральф Брінкхаус.

Нагадаємо, позиції Лашета похитнулися після того, ХДС зайняв всього лише друге місце на виборах в Бундестаг.

Наступник Ангели Меркель вже сам заявив про готовність до відставки.

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