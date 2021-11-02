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Немецкий ХДС получит нового лидера до конца января, - Spiegel

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Берлин, Вторник 02 ноября 2021 16:55
Немецкий ХДС получит нового лидера до конца января, - Spiegel Фото: нынешний лидер ХДС Армин Лашет (facebook com josef oster bundestag)
Автор: Сергей Новиков

Немецкий Христианско-демократический союз (ХДС), который впервые за многие годы потерял власть в Германии, получит нового лидера. Ожидается, что преемник Армина Лашета будет избран до конца января 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, все должно проясниться после 21 и 22 января, когда съезд партии в Ганновере официально изберет новое руководство. Spiegel отмечает, что президиум и Федеральная исполнительная коллегия ХДС согласовали эту дату на своих заседаниях во вторник.

На сегодня обсуждаются несколько кандидатур. Среди них - бывший лидер парламентской группы ХДС Фридрих Мерц, бывший министр окружающей среды Норберт Реттген, министр здравоохранения Йенс Шпан и нынешний лидер парламентской группы Ральф Бринкхаус.

Напомним, позиции Лашета пошатнулись после того, ХДС занял всего лишь второе место на выборах в Бундестаг.

Преемник Ангелы Меркель уже сам заявил о готовности к отставке.

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