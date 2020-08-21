Німецькі лікарі заявили, що стан Навального дозволяє його перевезення

Стан російського опозиціонера Олексія Навального дозволяє його перевезення до Німеччини. До такого висновку прийшли представники німецької клініки "Шаріте".

Про це у Twitter заявила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

"Німецькі лікарі - професійні реаніматологи - оглянувши Олексія Навального, прийшли до висновку про те, що він транспортабельний та їх обладнання літака дозволяє безпечно негайно перевезти його до Берліна в університетську клініку "Шаріте" у відповідності з бажанням Юлії Навальної", - заявила Ярмиш.

Нагадаємо, раніше головний лікар лікарні в Омську Олександр Мураховський заявив, що Навального не будуть перевозити до стабілізації його стану.

Російського опозиціонера Олексія Навального не будуть евакуювати з омської лікарні до стабілізації його стану. На такому рішенні наполягли лікарі з Москви.

За словами Ярмиш головлікар сказав, що рішення залишити пацієнта в Омську було прийнято на консиліумі з німецькими лікарями. Вона підкреслила, що це брехня.

Раніше також було названо основний робочий діагноз Навального.