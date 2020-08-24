ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині вважають імовірним, що Навального отруїли

Берлін, Понеділок 24 серпня 2020 14:36
У Німеччині вважають імовірним, що Навального отруїли
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Навальному необхідна особиста захист

Уряд Німеччини вважає ймовірним, що російського опозиціонера Олексія Навального все-таки отруїли. Зараз Навальний знаходиться на лікуванні в Німеччині.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Reuters.

Він зазначив, що у зв'язку з цим Навальному необхідна особиста захист.

"Оскільки існує певна ймовірність отруєння, необхідна захист", - сказав Зайберт.

При цьому прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter повідомила, що правоохоронці в Росії до цих пір так і не відкрили справу у зв'язку з можливим отруєнням опозиціонера.

"У четвер відразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в СК в Москві і в поліцію в Томську. Рішення про порушення справи за законом приймається за 3 дня. Термін закінчився о 13:30 неділі. Справа досі не порушена", - написала Ярмиш.

Зазначимо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. Спочатку влада відмовлялися транспортувати Навального в Німеччину, проте пізніше дали дозвіл.

При цьому російські лікарі заявили, що у крові Навального не було виявлено отрути, а причиною коми могло стати порушення обміну речовин.

В аналізах опозиціонера медики виявили алкоголь і кофеїн.

Раніше РБК-Україна писало, що за прогнозами німецьких лікарів Навальний виживе, проте довгий час буде недієздатним.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ГерманияНавальныйотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся