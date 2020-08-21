МЗС Литви назвав ситуацію з Навальним замітанням слідів

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Лінкявічюс вважає, що російська влада навмисно затягує постановку діагнозу російському опозиціонеру

Глава Міністерства закордонних справ Лінас Лінкявічюс вважає, що російська влада навмисно затягує постановку діагнозу російському опозиціонеру Олексію Навальному. Це виглядає як спроби замести сліди.

Про це Лінас Лінкявічюс повідомляє у своєму Twitter.

"Навальний у комі. Влада навмисно затягує постановку діагнозу і відмовляє Алексєю в транспортуванні в німецьку клініку. Типовий приклад ставлення Кремля до людського життя. Схоже на спробу приховати сліди", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, напередодні Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з можливим отруєнням.

Пізніше його речниця Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.

З Німеччини в Омськ вилетів літак, який зможе доставити Олексія Навального на лікування в клініку "Шаріте" в Берліні.

Також відомо, що сьогодні стан Навального покращився, але консиліум лікарів вважає, що питання транспортування його передчасне.

Помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що можливе отруєння Навального може повпливати на відношення з Росією.