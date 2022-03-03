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Німецька влада конфіскувала яхту російського олігарха за 600 млн доларів, - Forbes

Автор: RBC.UA

Санкції накладені ЄС на російських олігархів у зв'язку з вторгненням Росії в Україну почали діяти. У Німеччині була конфіскована яхта олігарха Алішера Усманова, яка коштувала 600 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

В понеділок німецька влада конфіскувала яхту одного з найбагатших олігархів Росії, Алішера Усманова.

156-ти метрова яхта була пришвартована у Гамбурзі для проведення ремонтних робіт.

Усманов придбав яхту Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецької суднобудівельної компанії Lürssen. На її будову пішли 52 місяці. Фірма називає її "однією з найскладніших і важчих яхт, коли-небудь побудованих, як за розмірами, так і за технологіями". Dilbar може похвалитися найбільшим басейном, коли-небудь встановленим на яхті, а також двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом.

Статок Усманова оцінюється у декілька мільярдів доларів. Також він є власником розкішних маєтків у Великобританії, Німеччині, Швейцарії, Монако та Італії.

Відмітимо, що Великобританія ввела жорсткі санкції проти центробанку РФ.

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