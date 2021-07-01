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Німецькі вчені назвали комбінацію вакцин, яка краще захищає від "Дельта"-штаму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Дослідження німецьких вчених показало високу ефективність комбінації AstraZeneca і мРНК вакцин проти "Дельта"-штаму COVID-19. При цьому спеціалісти підкреслили важливість своєчасного отримання другої дози препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження, проведеного інститутом імені Роберта Коха.

Вчені відзначають, що зараз в Європі та Німеччині швидко поширюється "Дельта"-штам коронавірусу, який більш заразний. Згідно з результатами дослідження, імунна відповідь після схеми щеплення в комбінації препарату Vaxzevria (AstraZeneca) і мРНК-вакцини "явно перевершує імунну відповідь після щеплення двома дозами AstraZeneca.

Фахівці рекомендують тим, хто отримав Vaxzevria в якості першої дози вакцини від коронавірусу, незалежно від віку, зробити другу дозу вакциною мРНК. Інтервал між уколами не повинен перевищувати 4 тижні.

При цьому в Інституті підкреслили важливість своєчасного отримання другої дози вакцини.

Нагадавши, нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna і Pfizer. Після щеплення цими препаратами імунітет може бути захищений від інфікування COVID-19 протягом довгих років.

Зазначимо, вчені також досліджували наскільки можуть бути ефективними вакцини проти індійського штаму "Дельта".

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ГерманияВакцинаКоронавірус "Дельта"