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Німецькі ЗМІ назвали ранковий удар по Києву найпотужнішою атакою за останні тижні

Фото: сьогоднішній удар по Києву був наймасштабнішим за останні тижні (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Німецькі ЗМІ прокоментували ранковий ракетний удар по Києву з боку окупантів. Вони зазначають, що це була наймасштабніша атака української столиці за останні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Удару завдали по військовій та цивільній інфраструктурі... Це була найпотужніша атака на столичний регіон за останні кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що зранку у Києві пролунали декілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару, внаслідок чого щонайменше одна людина постраждала.

Військові зазначили, що Росія випустила ракети з акваторії Каспійського моря. Одну з них вдалося збити.

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