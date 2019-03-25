Німецькі політики планують відвідати Крим

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Візит очікується в середині квітня

У середині квітня в анексований Крим приїдуть німецькі депутати бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" і представники німецького бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Повідомляється, що політики візьмуть участь у "Ялтинському економічному форумі", а по закінченні форуму залишаться в Криму на два дні.

"Після форуму ще кілька гостей з Німеччини повинні приїхати. Така у нас буде група, яка в тому числі візьме участь в облаштуванні лапідарію біля католицького храму в селі Кольчугине. Просто всі разом - і ми, і гості - візьмемо в руки лопати і облаштуємо лапідарій", - повідомив "глава комітету кримського парламенту з питань міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.

Нагадаємо міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 18 березня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окупований РФ Крим.

Раніше повідомлялося, що група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані збиралися приїхати в окупований Крим, щоб взяти участь у заходах до п'ятиріччя анексії півострова.