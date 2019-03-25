ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німецькі політики планують відвідати Крим

Новини » Політика    25.03.2019 - 16:09
Німецькі політики планують відвідати Крим
Ілюстративне фото (afd.de)

Візит очікується в середині квітня

У середині квітня в анексований Крим приїдуть німецькі депутати бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" і представники німецького бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Повідомляється, що політики візьмуть участь у "Ялтинському економічному форумі", а по закінченні форуму залишаться в Криму на два дні.

"Після форуму ще кілька гостей з Німеччини повинні приїхати. Така у нас буде група, яка в тому числі візьме участь в облаштуванні лапідарію біля католицького храму в селі Кольчугине. Просто всі разом - і ми, і гості - візьмемо в руки лопати і облаштуємо лапідарій", - повідомив "глава комітету кримського парламенту з питань міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель.

Нагадаємо міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 18 березня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окупований РФ Крим.

Раніше повідомлялося, що група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані збиралися приїхати в окупований Крим, щоб взяти участь у заходах до п'ятиріччя анексії півострова.

Помпео прокоментував порівняння визнання Голанських висот з Кримом ЄС не визнає анексію Криму Росією, - декларація
Вибори 2019 Як проголосувати на виборах 2019: інструкція Рейтинги кандидатів
Новини України ГерманияКриманнексия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся