Німецькі прикордонники можуть допомогти Польщі з мігрантами, - МВС Німеччини

Міністр внутрішніх справ Німеччини запропонував направити до Польщі співробітників прикордонного контролю, щоб допомогти країні впоратися з напливом біженців, які прагнуть потрапити до Європейського Союзу з Білорусі. Також Німеччина може надати матеріально-технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі своєму польському колезі глава МВС Німеччини Хорст Зеєхофер запропонував як кадрову, так і матеріально-технічну підтримку для посилення патрулювання на кордоні двох країн ЄС і навколо них, додавши, що Німеччина також може надати матеріально-технічну підтримку для розміщення мігрантів і біженців.

"Враховуючи велике навантаження на польську прикордонну службу на кордоні з Білоруссю, я пропоную збільшити кількість німецьких офіцерів, які будуть нести службу ... в основному на польській території, природно, під командуванням польських прикордонників", - написав він.