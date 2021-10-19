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Німецькі прикордонники можуть допомогти Польщі з мігрантами, - МВС Німеччини

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Вівторок 19 жовтня 2021 21:24
Німецькі прикордонники можуть допомогти Польщі з мігрантами, - МВС Німеччини Фото: німецькі прикордонники можуть допомогти Польщі з мігрантами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ Німеччини запропонував направити до Польщі співробітників прикордонного контролю, щоб допомогти країні впоратися з напливом біженців, які прагнуть потрапити до Європейського Союзу з Білорусі. Також Німеччина може надати матеріально-технічну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі своєму польському колезі глава МВС Німеччини Хорст Зеєхофер запропонував як кадрову, так і матеріально-технічну підтримку для посилення патрулювання на кордоні двох країн ЄС і навколо них, додавши, що Німеччина також може надати матеріально-технічну підтримку для розміщення мігрантів і біженців.

"Враховуючи велике навантаження на польську прикордонну службу на кордоні з Білоруссю, я пропоную збільшити кількість німецьких офіцерів, які будуть нести службу ... в основному на польській території, природно, під командуванням польських прикордонників", - написав він.

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