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Немецкие пограничники могут помочь Польше с мигрантами, - МВД Германии

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Вторник 19 октября 2021 21:24
Немецкие пограничники могут помочь Польше с мигрантами, - МВД Германии Фото: Немецкие пограничники могут помочь Польше с мигрантами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Германии предложил направить в Польшу сотрудников пограничного контроля, чтобы помочь стране справиться с наплывом беженцев, стремящихся попасть в Европейский союз из Беларуси. Также Германия может оказать материально-техническую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме своему польскому коллеге глава МВД Германии Хорст Зеехофер предложил как кадровую, так и материально-техническую поддержку для усиления патрулирования на границе двух стран ЕС и вокруг них, добавив, что Германия также может оказать материально-техническую поддержку для размещения мигрантов и беженцев.

"Учитывая большую нагрузку на польскую пограничную службу на границе с Беларусью, я предлагаю увеличить количество немецких офицеров, которые будут нести службу ... в основном на польской территории, естественно, под командованием польских пограничников", - написал он.

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