Німецькі депутати відвідали в квітні Крим за диппаспортами

Три депутати Бундестагу (Німеччина) від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" скористалися дипломатичними паспортами, щоб відвідати економічний форум у анексованому Росією Криму в квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Видання зазначає, що таким чином парламентарії могли порушити приписи для чиновників, які забороняють користуватися диппаспортами у приватних поїздках.

Один із депутатів, які відвідали Крим, Удо Геммельгарн, підтвердив газеті, що в'їхав без російської візи, використавши свій дипломатичний паспорт.

Як повідомляє видання, ще двоє депутатів вчинили аналогічно.

Зазначимо, німецькі депутати Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" прибули в середині квітня в анексований Крим для участі в "Ялтинському економічному форумі", вони також планували залишитися після завершення форуму в Криму на два дні.

Тоді німецьке МЗС направило парламентаріям текст переданої Україною ноти протесту разом із супровідним листом, в якому настійно застерегло від поїздок на анексований Росією півострів з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у лютому прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом візиту німецьких депутатів у анексований Крим.

Своєю чергою, візит німецьких депутатів у окупований Російською Федерацією Крим розкритикував і уряд Німеччини.