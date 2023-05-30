Нет связи. У Vodafone произошел масштабный сбой

Как пишут пользователи Vodafone, связь пропала как минимум в Киеве, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской областях.

При этом официальные представители мобильного оператора отмечают, что специалистов уже проинформировали про ситуацию, они работают над исправлением. При этом причин сбоя пока не называют.

"Уважаемые клиенты, сейчас есть временные ограничения по звонкам и SMS в нашей сети. Специалисты уже занимаются их разрешением. В случае необходимости сделать звонок, пожалуйста, воспользуйтесь мессенджерами. Очень извиняемся за неудобства", - сказано в сообщении Vodafone.

Стоит заметить, что ранее сбои в работе украинских мобильных операторов часто фиксировали после массированных ракетных ударов россиян. В частности, такие проблемы возникали и у Vodafone.

Напомним, сегодня, 30 мая в Украине произошли массовые отключения света. В Минэнерго уже поручили создать комиссию для изучения причин таких отключений.