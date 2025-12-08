Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США

Мирный план США: главное

Мирный план США появился в ноябре, первыми о нем сообщили западные СМИ, публиковались даже 28 его пунктов. Впоследствии обсуждение документа подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Американская и украинская команды провели несколько раундов переговоров, после чего документ сократили до 20 пунктов.

Американские переговорщики встречались также и с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. По результатам переговоров представители Кремля подтвердили, что им привозили мирный план, а также "еще 4 документа". Среди тем переговоров был вопрос территории.

Последний раунд переговоров Украины и США состоялся в эти выходные в Майами. Переговорщик от Украины - секретарь СНБО Рустем Умеров должен сегодня лично доложить Зеленскому о ходе переговоров.

Что говорят в США

Американская сторона, в отличие от предыдущих раундов переговоров, пока тему активно не комментирует. Заметно меньше и "сливов" по теме в западных СМИ. Сам президент США Дональд Трамп ни одной встречи по переговорам пока не анонсирует, как и не устанавливает уже привычных для себя дедлайнов для решения вопроса. Сейчас от США переговоры по миру ведут представители президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Однако, вчера Трамп снова заявил о разочаровании. На этот раз Украиной.

"Должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад", - заявил президент США, говоря о переговорах своих представителей с украинской стороной.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, Зеленский получает от Умерова доклады о ходе переговоров. Впрочем по состоянию на утро 8 декабря президент еще не успел ознакомиться с некоторыми новыми предложениями, поскольку не все можно обсуждать по телефону.

Что говорит Зеленский

Президент Украины сегодня заявил, что участники переговоров не достигли единого видения относительно будущего Донецкой и Луганской областей.

"Есть видение США, России и Украины - и мы не имеем единого мнения по Донбассу", - отметил президент.

Также Зеленский отметил важность гарантий безопасности от США, что также является пунктом мирного плана.

Сегодня днем Зеленский посетил Лондон для обсуждения мирного плана с европейскими союзниками. На встрече были:

премьер-министр Великобритании Кир Стармер - заявил, что сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир".

сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир". президент Франции Эммануэль Макрон - заявил, что Европа "имеет козыри в рукаве".

канцлер Германии Фридрих Мерц - заявил, что "скептически относится к некоторым деталям в документах, поступающих из США".

Что пишут СМИ

Издание РоІітісо, цитируя неназванных чиновников, пишет, что "Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать".

Источники издания утверждают, что США "настаивают на том, что Украина должна оставить Донбасс".

По данным AFP территориальный вопрос - самый проблемный в переговорах. Это также подтверждают и источники РБК-Украина.

Как пишет издание, ссылаясь на неназванного чиновника, "Путин не хочет заключать соглашение без территории. Поэтому они ищут любые варианты, чтобы Украина уступила территорию".

"Американцы оказывают давление, типа "быстрее, быстрее, быстрее", - добавил источник, заявив, что Украина "не может согласиться на все, не проработав детали".

Как пишет Bloomberg, после переговоров в Лондоне Зеленский поедет в Брюссель, а завтра - в Рим на встречу с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

"После этого мы будем иметь наше общее видение для переговоров. И я готов лететь в США, если президент готов к такой встрече", - цитирует издание Зеленского.