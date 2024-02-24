Нет такого дня, чтобы в Украину не приехало что-то из оружия, - Кулеба

"Нет такого дня, чтобы в Украину не приехало что-то из оружия. Даже сейчас. Но этого все равно мало, потому что масштаб войны такой, что нужно постоянно наращивать поставки", - сказал Кулеба.

По его словам, снаряды пока поступают, но не в достаточном количестве.

"Сейчас вся команда президента (украинского президента Владимира Зеленского, – ред.) как пулеметная очередь на каждом шагу: снаряды, снаряды, снаряды. Мы видим уже новые обещания, новые контракты и новые решения, которые увеличат поставки снарядов в Украину в ближайшем будущем", - добавил министр.

Дефицит снарядов

Напомним, сейчас у украинских военных из-за проблем со снабжением от США дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно ВСУ пришлось отступить из Авдеевки.

Однако помочь со снарядами обещали Украине в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.

В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тысяч снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.

На днях о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.

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