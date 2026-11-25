Глава оборонного ведомства Польши ответил на вопросы журналистов о том, что Белый дом до сих пор не отреагировал на случаи нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами.

" Конечно, такой реакции, которой мы ожидали, нет, " , - заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, сейчас сложно понять, связано ли молчание США с "стремлением к миру", или американской стороне просто нужно больше информации.

Польский министр отметил, что Варшава постоянно передавала данные об инцидентах Пентагону.

Более того, как оказалось, американские эксперты присоединились к расследованию, в ходе которого на польской территории обнаружили обломки.

Косиняк-Камыш надеется, что генсек НАТО Марк Рютте на предстоящей встрече донесет до президента США Дональда Трампа, с какими последствиями из-за российской войны против Украины сталкиваются страны восточного фланга Альянса.