Нет признаков захвата. Пентагон оценил ситуацию в Соледаре

Украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара и в дальнейшем дают отпор.

"Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, который расположен сравнительно недалеко. Мы не можем подтвердить никаких сообщений, что Соледар был взят российскими силами", - сказал он.

Он отметил, что информация о захвате города распространялась в СМИ, а в сообщениях указывалось, что Соледар был якобы взят под контроль ЧВК "Вагнер".

Ранее РБК-Украина сообщало, что даже несмотря на перегруппировку оккупантов, усиление своих войск новыми наемниками ЧВК "Вагнер", российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре.

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