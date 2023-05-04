Нет признаков того, что Украина стоит за "атакой" на Кремль, - Комитет по разведке Сената США

Председатель сенатского Комитета по разведке США Марк Уорнер заявил об отсутствии в настоящее время каких либо признаков того, что за "атакой" на Кремль в Москве, 3 мая, может стоять Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"У нас по-прежнему мало информации", - отмечает американский сенатор и добавляет, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю.
Также политик заявил, что "по крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что его источником были украинцы".
На вопрос журналистов, исключают ли американские спецслужбы идею о том, что за предполагаемой атакой стоит Украина, Уорнер снова подчеркнул, что еще слишком рано говорить об этом наверняка, но "никаких указаний на то - что это так, не было".
Перед этим Уорнер посещал брифинг за закрытыми дверями с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, темой которого была предполагаемая ночная атака БПЛА на Кремль.
Ранее сообщалось, что аналитики ISW полагают, что РФ самостоятельно могла организовать "атаку" на Кремль, чтобы добиться более широкой мобилизации в своем обществе.
Напомним также, что в Офисе президента Украины уверяют, что наша страна не атаковала Кремль или какие-либо другие объекты на территории РФ.
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