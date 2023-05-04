Нет признаков того, что Украина стоит за "атакой" на Кремль, - Комитет по разведке Сената США

"У нас по-прежнему мало информации", - отмечает американский сенатор и добавляет, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за предполагаемым ударом беспилотника по Кремлю.

Также политик заявил, что "по крайней мере, на данный момент нет никаких указаний на то, что его источником были украинцы".

На вопрос журналистов, исключают ли американские спецслужбы идею о том, что за предполагаемой атакой стоит Украина, Уорнер снова подчеркнул, что еще слишком рано говорить об этом наверняка, но "никаких указаний на то - что это так, не было".

Перед этим Уорнер посещал брифинг за закрытыми дверями с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, темой которого была предполагаемая ночная атака БПЛА на Кремль.