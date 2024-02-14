"Нет ничего важнее": Кэмерон призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Выступая в Софии вместе с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее", чем поддержка Украины перед лицом российской агрессии.

"Британия представила свой пакет поддержки на следующий год, Европейский Союз представил свой пакет на следующий год, и я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за их пакет", - сказал Кэмерон.

По его словам, это важно для американской безопасности. "Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в Конгрессе", - добавил он.

Помощь Украине

Сенат США 13 февраля утвердил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов после нескольких месяцев задержки, но законопроект все еще сталкивается с тяжелой борьбой в Палате представителей. Пакет включает военную помощь Украине на сумму 60 млрд долларов.

Президент США Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить пакет помощи, отметив, что законопроект имеет решающее значение для национальной безопасности США.