Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово
Правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, отправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это первый раз, когда Белград запросил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.
"Правительство потребует размешение сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что запрос отправлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить положительный ответ.
Напомним, ранее мы писали, что на севере частично признанного Косово снова неспокойно - сербы блокируют дороги, строят баррикады, произошли стычки с полицией.
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