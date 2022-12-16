Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово

Правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, отправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что это первый раз, когда Белград запросил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

"Правительство потребует размешение сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что запрос отправлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить положительный ответ.