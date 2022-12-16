ua ru
Пт, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово

Новина українською →
Белград, Пятница 16 декабря 2022 12:35
Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Сербии в пятницу, 16 декабря, отправило в НАТО запрос о введении сербских военных в Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это первый раз, когда Белград запросил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

"Правительство потребует размешение сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что запрос отправлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить положительный ответ.

Напомним, ранее мы писали, что на севере частично признанного Косово снова неспокойно - сербы блокируют дороги, строят баррикады, произошли стычки с полицией.

Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах, читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сербия Косово НАТО
NEWS
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
Россияне выпустили по Украине более 60 ракет, - Воздушные силы
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах