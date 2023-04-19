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Нет иного выхода. Президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО после окончания войны

Новина українською →
Чехия, Среда 19 апреля 2023 19:05
Нет иного выхода. Президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО после окончания войны Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Чешский президент Петр Павел на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что поддерживает вступление Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, союзники по НАТО должны поддерживать Украину в долгосрочной перспективе по пути к прекращению войны и послевоенной реконструкции. Кроме этого, Украина должна стать членом НАТО.

"Я рад, что мы все понимаем, что нет другого выхода, кроме как поддержать Украину. Альтернативой является успех России, который означал бы для нас гораздо больше проблем и, возможно, даже более серьезных, чем мы имеем сегодня", - заявил чешский лидер.

Напомним, премьер Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина рассчитывает, что во время встречи стран G7 лидеры обсудят украинскую формулу мира.

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