"Нечего забавляться". Военный сделал неоднозначное заявление о полномочиях ТЦК
Сержант ВСУ Андрей Соколов убежден, что работникам ТЦК и СП необходимо предоставить больше полномочий для выполнения мобилизационных задач, включая право применять силу и открывать огонь для защиты.
Об этом он заявил в интервью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Твой город".
Соколов отметил, что работники ТЦК имеют ежемесячный план мобилизации, однако сталкиваются с многочисленными препятствиями.
"Они не имеют права применять силу, они безоружны ходят, на них нападения совершают. Если человек был на войне, а теперь служит в ТЦК, и ему хамят какие-то негодяи, у него не выдерживают нервы и он применяет силу", - заявил он.
Отсутствие права применять физическую силу или самозащиту, по словам Соколова, лишает их возможности надлежащим образом выполнять свои обязанности.
"Вместо того чтобы каким-то образом оправдать эту ситуацию, они делают виновными работников ТЦК и СП", - отметил Соколов.
Он подчеркнул необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы:
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право применять физическую силу к уклонистам,
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защита работников ТЦК от любых физических действий против них,
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предоставление права на использование огнестрельного оружия в случае нападения при исполнении служебных обязанностей.
"Надо дать возможность применять, в том числе, физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия по отношению к военнослужащему. Стрелять надо дать право. Стрелять. Потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей во время войны", - пояснил военный.
Напомним, недавно под Киевом произошла стрельба с участием представителя ТЦК.
Тогда местные Telegram-каналы начали распространять видео, на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другого человека, производя при этом несколько выстрелов. Подробности можно узнать в материале РБК-Украина.
Известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту этой стрельбы, а представителю ТЦК грозит уголовная ответственность.
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