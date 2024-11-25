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"Нечего забавляться". Военный сделал неоднозначное заявление о полномочиях ТЦК

Понедельник 25 ноября 2024 19:58
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"Нечего забавляться". Военный сделал неоднозначное заявление о полномочиях ТЦК Фото: ТЦК и СП (facebook.com_lvivobltck)
Автор: Нина Еланская

Сержант ВСУ Андрей Соколов убежден, что работникам ТЦК и СП необходимо предоставить больше полномочий для выполнения мобилизационных задач, включая право применять силу и открывать огонь для защиты.

Об этом он заявил в интервью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Твой город".

Соколов отметил, что работники ТЦК имеют ежемесячный план мобилизации, однако сталкиваются с многочисленными препятствиями.

"Они не имеют права применять силу, они безоружны ходят, на них нападения совершают. Если человек был на войне, а теперь служит в ТЦК, и ему хамят какие-то негодяи, у него не выдерживают нервы и он применяет силу", - заявил он.

Отсутствие права применять физическую силу или самозащиту, по словам Соколова, лишает их возможности надлежащим образом выполнять свои обязанности.

"Вместо того чтобы каким-то образом оправдать эту ситуацию, они делают виновными работников ТЦК и СП", - отметил Соколов.

Он подчеркнул необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы:

  • право применять физическую силу к уклонистам,

  • защита работников ТЦК от любых физических действий против них,

  • предоставление права на использование огнестрельного оружия в случае нападения при исполнении служебных обязанностей.

"Надо дать возможность применять, в том числе, физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия по отношению к военнослужащему. Стрелять надо дать право. Стрелять. Потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей во время войны", - пояснил военный.

Напомним, недавно под Киевом произошла стрельба с участием представителя ТЦК.

Тогда местные Telegram-каналы начали распространять видео, на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другого человека, производя при этом несколько выстрелов. Подробности можно узнать в материале РБК-Украина.

Известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту этой стрельбы, а представителю ТЦК грозит уголовная ответственность.

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