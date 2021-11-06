Її не можна повністю вилікувати: лікар назвав хворобу президента Чехії

"У пана президента хронічна хвороба печінки. Конкретно - цироз печінки. Це захворювання відрізняється тим, що може багато років розвиватися без ознак або з мінімальними ознаками", - сказав він.

За словами Пафко, в шлунок Земану введений живильний зонд для годування, так званий PEG.

Зазначимо, 4 листопада Земан покинув реанімацію і був переведений в реабілітаційне відділення через політичний тиск.

"Як довго він буде там перебувати, залежить, в тому числі, і від того, наскільки чітко пан президент буде дотримуватися того режиму харчування, який йому прописали лікарі", - зазначив Пафко.

Лікар додав, що говорити про терміни виписки президента з Центрального військового госпіталю в Празі, де він перебуває на лікуванні, поки передчасно, це може зайняти 3-4 тижні.