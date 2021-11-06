Ее нельзя полностью вылечить: врач назвал болезнь президента Чехии

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно - цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками", - сказал он.

По словам Пафко, в желудок Земану введен питательный зонд для кормления, так называемый PEG.

Отметим, 4 ноября Земан покинул реанимацию и был переведен в реабилитационное отделение из-за политического давления.

"Как долго он будет там находиться, зависит, в том числе, и от того, насколько четко господин президент будет придерживаться того режима питания, который емумпредписали врачи", - отметил Пафко.

Врач добавил, что говорить о сроках выписки президента из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находится на лечении, пока преждевременно, это может занять 3-4 недели.