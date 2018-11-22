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Не можна залишати вирішення суддям, - Ломаченко

Новини » Спорт    22.11.2018 - 16:17
Не можна залишати вирішення суддям, - Ломаченко
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Український боксер висловився про єдину поразку у кар'єрі

Василь Ломаченко поділився спогадами про єдиному ураженні в кар'єрі - в бою за звання чемпіона світу WBO проти мексиканця Орландо Салідо. Слова українця призводить BoxNation.

"Я не програв той бій Салидо. Чи не програв. Що я виніс з того бою? Що це професійний бокс, чи не аматорський. Якщо твій опонент б'ється з тобою брудно, тобі також потрібно битися брудно. Не можна залишати вирішення суддям", - сказав Василь.

 

У другому поєдинку на професійному рингу, який відбувся 2 березня 2014 року, Ломаченку присудили поразку від мексиканця одноголосним рішенням суддів - 116:112, 116:112 і 115:113. Салидо завдав Василю 41 удар нижче пояса.

Нині український боксер володіє титулом чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі, перший захист якого проведе 8 грудня. Його суперником стане Хосе Педраса.

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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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