Нельзя оставлять решения судьям, - Ломаченко

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинский боксер высказался о единственном поражении в карьере

Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о единственном поражении в карьере - в бою за звание чемпиона мира WBO против мексиканца Орландо Салидо. Слова украинца приводит BoxNation.

"Я не проиграл тот бой Салидо. Не проиграл. Что я вынес с того боя? Что это профессиональный бокс, не любительский. Если твой оппонент дерется с тобой грязно, тебе также нужно драться грязно. Нельзя оставлять решения судьям", - сказал Василий.

Во втором поединке на профессиональном ринге, который состоялся 2 марта 2014 года, Ломаченко присудили поражение от мексиканца единогласным решением судей - 116:112, 116:112 и 115:113. Салидо нанес Василию 41 удар ниже пояса.

Ныне украинский боксер владеет титулом чемпиона мира по версии WBA в легком весе, первую защиту которого проведет 8 декабря. Его соперником станет Хосе Педраса.