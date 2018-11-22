ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Нельзя оставлять решения судьям, - Ломаченко

Новости » Спорт    22.11.2018 - 16:17
Нельзя оставлять решения судьям, - Ломаченко
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинский боксер высказался о единственном поражении в карьере

Василий Ломаченко поделился воспоминаниями о единственном поражении в карьере - в бою за звание чемпиона мира WBO против мексиканца Орландо Салидо. Слова украинца приводит BoxNation.

"Я не проиграл тот бой Салидо. Не проиграл. Что я вынес с того боя? Что это профессиональный бокс, не любительский. Если твой оппонент дерется с тобой грязно, тебе также нужно драться грязно. Нельзя оставлять решения судьям", - сказал Василий.

 

Во втором поединке на профессиональном ринге, который состоялся 2 марта 2014 года, Ломаченко присудили поражение от мексиканца единогласным решением судей - 116:112, 116:112 и 115:113. Салидо нанес Василию 41 удар ниже пояса.

Ныне украинский боксер владеет титулом чемпиона мира по версии WBA в легком весе, первую защиту которого проведет 8 декабря. Его соперником станет Хосе Педраса. 

Усик приедет на бои Ломаченко и Гвоздика Ломаченко может провести бой за титул IBF
Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь