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Нелогічними виплатами наглядової ради УЗ повинен зацікавитися Кабмін, - експерт

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів повинен зацікавитися, чому члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують захмарні зарплати в той час, як компанія несе величезні збитки.

Про це заявила президент асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталія Петриченко.

"Питань до наглядової ради дуже багато, та її роль поки що незрозуміла. Вони отримують винагороди, а УЗ за фінпланом 2020 року у збитках. При цьому винагороди йдуть членам наглядової ради колосальні! Це навіть якось алогічно", - сказала Петриченко.

За її словами, розмір винагороди членам наглядової ради непорівнянний з результатами його роботи: компанія за три роки діяльності нинішнього складу наглядової ради постійно зазнає збитків.

"Взагалі незрозуміло, які ставляться завдання перед наглядовою радою, і як вона повинна звітувати. Які показники вони виконали, за що вони повинні отримати винагороду? Це все незрозуміло. І взагалі робота наглядової ради за весь період її існування непрозора і незрозуміла", - підкреслила Петриченко.

На її думку, ситуацією в УЗ і виплатами наглядовій раді повинні зацікавитися і правоохоронні органи, і уряд, оскільки мова йде про державну компанію, яка доведена до критичного стану.

"Вищий орган - Кабінет міністрів - він повинен зацікавитися роботою наглядової ради. І порівняти показники - чого вони досягли і що вони отримали, я саме - їх винагороди та всі втрати УЗ", - підсумувала Петриченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем УЗ і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризи.

Своєю чергою, економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що скандали навколо наглядової ради УЗ, дискредитують реформу корпоративного управління, і закликав звільнити весь склад ради.

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