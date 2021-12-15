Ідея про декілька систем відстеження обороту сигарет замість однієї не відповідає нормам ЄС, - JTI Україна

Директор з корпоративних питань компанії "JTI Україна" Гінтаутас Диргела вважає, що поправка №104 до законопроекту №5719 про облік акцизу з роздрібного продажу сигарет не відповідає євроінтеграційним зобов'язанням України, оскільки допускає створення кожним виробником/імпортером власних механізмів для відстеження обороту тютюнових виробів замість єдиної системи контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Диргели " Інтерфакс-Україна ".

Як відомо, раніше аналогічна поправка до проекту так званого "ресурсного" закону №5600 була відхилена парламентом.

Цього разу аналогічну поправку до проекту №5719 подали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. Сьогодні Комітет з питань бюджету розгляне її.

"Впровадження системи відстеження тютюнових виробів (Track&Trace) є однією з вимог Європейської Директиви 2014/40/ЄС, яку Україна зобов'язалася імплементувати у національне законодавство. Але в поправці до законопроекту №5719 передбачається існування кількох систем відстеження та наділення виробників повноваженнями виробників повноваженнями контролюючих органів, а це протирічить директиві", - заявив Диргела.

Поправка Арахамії-Гетманцева надає виробникам та імпортерам підакцизних товарів право самостійно визначати засоби та форми захисту своєї продукції, а також впроваджувати механізми для відстеження їх обороту у наступних споживачів.

Крім того, поправка дозволяє виробникам проводити перевірки на предмет фальсифікації та законності обігу сигарет серед інших суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних) та фізичних осіб.

В Україні 38 ліцензій на виробництво тютюнових виробів, отже, в Україні може з'явитися 38 абсолютно різних Track&Trace систем.

За словами Диргели, попри прямий вплив цієї законодавчої ініціативи на роботу ринку тютюну, виробників цигарок не долучали до її обговорення, хоча "JTI Україна" - активний учасник створеної Міністерством фінансів спеціальної робочої групи, яка обговорює питання запровадження цього механізму.

"Будь-які інсинуації про те, що поправка може бути вигідна тютюновим виробникам, недоречні. Норми, прописані в ній, суперечать європейським, а також створюють антиконкурентні умови на ринку, тому ми не підтримуємо цей законопроект", - сказав директор з корпоративних питань компанії "JTI Україна".

Якщо поправку буде прийнята, оптовим та особливо роздрібним дистриб'юторам доведеться купувати, встановлювати та адмініструвати кілька систем відстеження сигарет, що спричинить додаткові фінансові та часові витрати.

Крім того, поправка Арахамії та Гетманцева наділяє виробників сигарет невластивими учасникам ринку повноваженнями контролю за власними контрагентами, що ставить їх у привілейоване становище.

"Ми - виробники - виступаємо виключно за імплементацію Європейської Директиви 2014/40/ЄС", - резюмував представник "JTI Україна".