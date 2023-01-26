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В Германии задержали еще одного шпиона, передававшего разведданные в Москву

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Німеччина, Четверг 26 января 2023 11:28
В Германии задержали еще одного шпиона, передававшего разведданные в Москву Фото: в Германии задержали еще одного русского шпиона (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Гражданин Германии был арестован в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене за сговор с сотрудником спецслужб с целью передачи разведданных в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мужчина по имени Артур Э. был арестован в воскресенье по прибытии в Германию из США, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Германии.

Поданным прокуратуры, он является соратником Карстена Л., сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), который был арестован в декабре 2022 года за шпионаж в пользу России.

Согласно заявлению прокурора, Артур Э., который не является сотрудником немецкой разведки, передал российской разведке информацию, которую он получил от Картена Л.

Артур Э. в понедельник предстал перед судьей высшего уголовного суда Германии и был заключен под стражу, говорится в заявлении.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с BND и Федеральным бюро расследований США (ФБР), заявил прокурор.

Напомним, в декабре в Германии задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу России.

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