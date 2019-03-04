В деяких областях України завтра очікується дощ

Завтра у західних, східних, вдень і у північних, Черкаській та Вінницькій областях очікується невеликий дощ

Погода в Украине 5 марта: в некоторых областях ожидаются осадки в виде небольшого дождя и дождя с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, в западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях ожидается небольшой дождь. В Карпатах, ночью и на востоке страны дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Закарпатья до 25 м/с.

Температура ночью до +6 градусов, днем до +11, в южной части местами до +15. На высокогорье Карпат на протяжении суток до +5.

Напомним, в Киеве завтра, 5 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По данным синоптиков, 5 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (уровень опасности "желтый").

Синоптик Наталья Диденко, сообщила, что завтра погода в Украине ожидается теплая, местами воздух прогреется до +15. В частности, завтра температура воздуха в среднем будет колебаться от +6 до +10, на западе до +12, на юге, особенно в Одесской области, до +15. Ночью также ожидается температура выше нуля. Ветер западный, юго-западный. В Киеве завтра до +10. В Украине 6 марта ожидается очередное похолодание, после этого 7-8 марта снова потеплеет.