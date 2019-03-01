В деяких областях України завтра очікується сніг

У східних і Сумській областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями очікується невеликий сніг

В Украине завтра, 2 марта, в некоторых областях страны ожидаются осадки в виде небольшого снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью до -8 градусов, днем до +2. На Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0, днем до +6.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что потепление начнется со следующей недели, однако с периодическими дождями. На выходных, 2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3-8 градусов, в Сумской и Харьковской областях, вероятно, до-9-12 градусов. На юге - около нуля.

РБК-Украина писало, что в первый день весны, сегодня, 1 марта, ожидается местами мокрый снег, воздух кое-где прогреется до +8 градусов. Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.