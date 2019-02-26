В деяких областях України завтра очікується мокрий сніг

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У північно-східній частині країни місцями ожеледиця

Погода в Україні завтра, 27 лютого: вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в північно-східній частині країни та Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м / с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, вдень до +5. На Закарпатті до +9. У Карпатах вночі від -3 до -8, вдень -5.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що потепління в Україні почнеться з понеділка, 4 березня, температура повітря перевищить позначку +10 градусів. Потепління в Україну принесе південно-західний вітер. Однак до 4 березня особливих змін в погоді не буде.

У Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря в столиці вночі 0,-1 градус, вдень +1+3 градуси.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 26 лютого, в Україні погіршиться погода, зокрема, очікується дощ і мокрий сніг. За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в західній частині місцями пориви 15-20 м/сек.