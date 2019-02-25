В деяких областях України завтра очікується дощ з мокрим снігом

Вдень у багатьох областях очікується дощ з мокрим снігом

В Украине завтра, 26 февраля, ночью в восточных областях, днем во многих областях ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем до +5. В западных областях до +7. В Карпатах ночью до -7, днем около 0.

Напомним, по предварительным прогнозам в Украине потепление начнется 4 марта. Также синоптик отмечает, что сильных морозов уже не будет, однако температура воздуха несколько снизится. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем +3+7 градусов.

Завтра, 26 февраля, на всей территории Украины ожидается мокрый снег, температура ночью снизится до 3 градусов мороза.

РБК-Украина писало, что 25 февраля 2019 года на территории Украины преимущественно без осадков, на востоке может пройти небольшой снег с дождем, температура воздуха поднимется до +9.

В Киеве сегодня стоит ожидать сухую и теплую погоду, температура днем 4-6 градусов выше нуля.