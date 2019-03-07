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В деяких областях України завтра буде дощ

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 17:00
В деяких областях України завтра буде дощ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура очікується до +17

У деяких областях України завтра, 8 березня, очікується невеликий дощ. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі до +7 градусів, вдень до +17. У східній частині вночі до +5 градусів, вдень до +9.

В деяких областях України завтра буде дощ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що похолодання в Україну прийде на наступному тижні. Вона зазначила, що похолодання слід очікувати після 10 березня.

8, 9 і 10 березня в Україні очікується висока температура повітря протягом дня +8 +14 градусів, на заході 8-9 березня +10 +17 градусів. На північному сході - Сумська, Харківська області - повітря буде свіжим, +5 +9 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні 7 березня, зокрема, на заході країни очікується сильний вітер. Так, 7 березня вдень у західній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Погодних умов присвоїли I рівень небезпеки (жовтий).

 

 

 

 

В Україні завтра очікується до +17 В деяких областях України завтра очікується дощ
Новини України Гідрометцентр
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