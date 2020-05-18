Деякі авіакомпанії вже призначили дати рейсів в Україну

Про плани відновити авіасполучення з Україною вже повідомили у чотирьох авіакомпаніях. Зокрема, дати рейсів вже призначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Так, чеська авіакомпанія Czech Airlines з 3 і 4 червня планує рейси з Праги до Києва і Одеси відповідно.

Також дату рейсів призначила і Lufthansa. Польоти з Франкфурта до Києва планують відновити з 1 червня. При цьому частота рейсів буде скорочена з 20 до 3. Польоти планують здійснювати по понеділках, середах і п'ятницях.

З 21 червня планує відновити польоти авіакомпанія Swiss. На даний момент рейси за маршрутом Цюріх-Київ заплановані раз на тиждень - по неділях.

Лоукостер Wizz Air оголосила про відкриття з 1 липня семи нових рейсів зі Львова:

Біллунн - з 1 липня, по середах і неділях;

Лісабон - з 1 липня, по середах і неділях;

Таллінн - з 2 липня, по вівторках, четвергах і суботах;

Гамбург - з 3 липня, по понеділках і п'ятницях;

Щецин - з 3 липня, по понеділках і п'ятницях.

З Харкова плануються два рейси - у Таллінн (з 2 липня по вівторках, четвергах і суботах) і Берліна (з 3 липня, по понеділках і п'ятницях).

"Наявність рейсу в списку не означає, що він буде виконаний. Це пов'язано з тим, що авіакомпанії декларують своє бажання літати по конкретних маршрутах, проте держави можуть зберігати обмеження на польоти. Україна досі не визначила дату, коли дозволить виконувати регулярні міжнародні рейси і в будь країнами", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.