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Невідомий повідомив про замінування оборонного підприємства у Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 10:37
Невідомий повідомив про замінування оборонного підприємства у Запоріжжі
Фото: підприємство "Іскра" (zanoza-news.com)

Зараз силовики шукають вибухівку

Невідомий повідомив про замінування оборонного підприємства "Іскра" у Запоріжжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відділ комунікації поліції Запорозької області.

Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Працівники вибухотехнічної служби проводять огляд місця події.

"2 квітня близько 08:20 до Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про замінування одного з підприємств по вулиці Магістральній в місті Запоріжжя. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, працівники СБУ, ДСНС та лікарі швидкої допомоги", - сказано у повідомленні.

Так, зараз територія огороджена  та патрулюється поліцейськими. Триває огляд приміщень та прилеглої території співробітниками вибухотехнічної  служби.

Додамо також, місцеве видання "Заноза" повідомляє, що всі співробітники підприємства були евакуйовані.

Так, держпідприємство "Іскра" спеціалізується на виробництві наземної радіолокаційної техніки для армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про замінування торгового-розважального центру (ТРЦ) на Майдані Незалежності в Києві, проте повідомлення не підтвердилося.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники поліції встановили особу чоловіка, який погрожував підірвати електростанції Запоріжжя. Так, у кінці листопада минулого року в поліцію надійшло повідомлення від невідомого про намір підірвати електростанції у місті Запоріжжя у разі, якщо протягом 30 хвилин не відновлять електропостачання по вулиці Поштовій.

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