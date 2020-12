Невідомий відкрив стрілянину біля собору в Нью-Йорку

Увечері в неділю, 13 грудня, в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Поліція відкрила вогонь у відповідь і поранила чоловіка.

Про це повідомляє New York Post.

Поліція виявилась поблизу та затримала зловмисника. Про жертв та потерпілих наразі не повідомляється. Так само мотиви чоловіка поки невідомі.

Right Now: NYPD Respond To A Shooting At St. John The Divine Church #NewYork



Source: @cbenavidesTVpic.twitter.com/hqJvIKVsG8