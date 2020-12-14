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Невідомий відкрив стрілянину біля собору в Нью-Йорку

Нью-Йорк, Понеділок 14 грудня 2020 02:41
Невідомий відкрив стрілянину біля собору в Нью-Йорку
Фото: місце стрілянини в Нью-Йорку (скріншот twitter.com/TheVengeance17)
Автор: Даша Харченко

Увечері в неділю, 13 грудня, в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Поліція відкрила вогонь у відповідь і поранила чоловіка.

Про це повідомляє New York Post.

Поліція виявилась поблизу та затримала зловмисника. Про жертв та потерпілих наразі не повідомляється. Так само мотиви чоловіка поки невідомі.

Нещодавно поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, як вважає влада, відкрили стрілянину по людях. Одну людину було убито, чотири отримали поранення.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, кілька осіб отримали поранення.

Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Дві людини загинули і 14 отримали поранення.

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