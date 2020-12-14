Невідомий відкрив стрілянину біля собору в Нью-Йорку

Увечері в неділю, 13 грудня, в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Поліція відкрила вогонь у відповідь і поранила чоловіка.
Про це повідомляє New York Post.
Поліція виявилась поблизу та затримала зловмисника. Про жертв та потерпілих наразі не повідомляється. Так само мотиви чоловіка поки невідомі.
December 13, 2020
Right Now: NYPD Respond To A Shooting At St. John The Divine Church #NewYork— V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 13, 2020
Source: @cbenavidesTVpic.twitter.com/hqJvIKVsG8
Нещодавно поліцейські в Хендерсоні, штат Невада, затримали чоловіка та жінку, які, як вважає влада, відкрили стрілянину по людях. Одну людину було убито, чотири отримали поранення.
Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, кілька осіб отримали поранення.
Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. Дві людини загинули і 14 отримали поранення.