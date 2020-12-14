Неизвестный открыл стрельбу возле собора в Нью-Йорке

Вечером в воскресенье, 13 декабря, в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Полиция открыла ответный огонь и ранила мужчину.
Об этом сообщает New York Post.
Полиция оказалась поблизости и задержала злоумышленника. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Так же мотивы мужчины пока неизвестны.
December 13, 2020
Right Now: NYPD Respond To A Shooting At St John The Divine Church #NewYork— Vengeance (@TheVengeance17) December 13, 2020
Source: @cbenavidesTVpic.twitter.com/hqJvIKVsG8
Недавно полицейские в Хендерсоне, штат Невада, задержали мужчину и женщину, которые, как считает власть, открыли стрельбу по людям. Один человек был убит, четыре получили ранения.
Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Кроме того, в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. Два человека погибли и 14 получили ранения.