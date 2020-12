Неизвестный открыл стрельбу возле собора в Нью-Йорке

Вечером в воскресенье, 13 декабря, в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова. Полиция открыла ответный огонь и ранила мужчину.

Об этом сообщает New York Post.

Полиция оказалась поблизости и задержала злоумышленника. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Так же мотивы мужчины пока неизвестны.

