Невідомий відкрив стрілянину під Римом. Постраждали двоє дітей
Невідомий почав стрілянину в неділю на вулиці міста Ардеа під Римом. В результаті загинув чоловік і постраждали двоє дітей.
Про це повідомляє RaiNews24.
Той, хто відкрив стрілянину, зник з місця події, наразі співробітники правоохоронних органів Ардеа і сусідніх міст Помеція і Анціо займаються його пошуками.
Передбачається, що інцидент стався в результаті сварки. За інформацією місцевих сайтів, літній чоловік був убитий, а двоє його онуків поранені. Згідно з даною версією вогонь відкрив батько цих дітей, повідомив RaiNews24.
Нагадаємо, у США невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі.
Крім того, в американському штаті Флоридак нічному клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.