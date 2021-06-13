Неизвестный открыл стрельбу под Римом. Пострадали двое детей
Неизвестный начал стрельбу в воскресенье на улице города Ардеа под Римом. В результате погиб мужчина и пострадали двое детей.
Об этом сообщает RaiNews24.
Стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.
Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. Согласно данной версии огонь открыл отец этих детей, сообщил RaiNews24.
Напомним, в США неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре.
Кроме того, в американском штате Флоридак ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.