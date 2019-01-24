Невідомі погрожують керівництву Одеської митниці, - в.о. начальника відомства

Фото: Сергій Тупальський (з відкритих джерел)

Митниця звернулася в поліцію

Невідомі погрожують фізичною розправою заступнику начальника Одеської митниці ДФС Володимиру Передерію та начальнику управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці ДФС Андрію Артеменку, якщо ті не оформлять експортний вантаж волоських горіхів. Про це заявив в.о. начальника Одеської митниці Сергій Тупальський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, у своєму пості Тупальский вказав лінк з погрозами на сайті "АСПІ". Від імені неназваного члена неназваної "організації, що захищає права АТОшників" в матеріалі лунають погрози "затримати" співробітників митниці і "передати їх в руки правоохоронцям".

Тупальський нагадав, що в листопаді 2016 року близько двох десятків невідомих вже нападали на Одеську митницю і завдали їй істотний матеріальний збиток. Тоді напад також було пов'язано з експортними операціями з волоськими горіхами однієї з фірм. Тому в четвер посадові особи Одеської митниці підготували заяву в Головне управління Нацполіції України в Одеській області про погрози на їх адресу.

"Ми вважаємо, що таким чином представники компанії "Файнпрод" намагаються незаконно вплинути на рішення, які приймають або будуть приймати наші співробітники. Будемо домагатися порушення кримінальної справи за фактом цих погроз і залякувань", - написав Тупальський.

Крім того, митниця звернулася в поліцію і особисто до начальника ГУ Нацполіції в області Дмитра Головіна з проханням забезпечити охорону відомства.

Тупальский визнав, що чинне законодавство у сфері захисту інтелектуальної власності дозволяє створювати проблеми конкурентам у випадку бізнес-конфліктів. Але самостійно вирішити ці проблеми митниця не може. Тому він закликав експертів у митній сфері та юристів, почати дискусію про шляхи вирішення ситуації, що склалася, за результатами якої може бути підготовлений законопроект, який буде переданий народним депутатам – членам комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики.

При цьому він підкреслив, що Одеська митниця і далі буде діяти виключно в рамках закону.

Також він звернувся до київських і одеських журналістів з проханням максимально висвітлити ситуацію, що склалася.

"Одеська митниця неодноразово стикалася з тиском з боку різних сил. Але якщо суспільству потрібно відомство, яке буде працювати на його інтереси, тиск повинен припинитися раз і назавжди!", - резюмував Тупальський.