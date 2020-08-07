Невідомі вивезли з будівництва Подільсько-Воскресенського моста частину споруджень

Вчора ввечері невідомі вивезли з будівництва Подільсько-Воскресенського мосту 12 вантів - тросів для утримання конструкцій мосту. За фактом інциденту порушили кримінальну справу.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

У поліції не уточнили, за якою статтею розпочали кримінальне провадження, однак заявили, що слідчі дії вже почалися.

Там також відзначили, що, ймовірно, ванти міг вивезти один із субпідрядників через начебто накопичені перед ним борги з боку замовника будівництва та генпідрядника.

У своєму Facebook мер Києва Віталій Кличко розповів деталі інциденту. За його словами, вчора близько 15 осіб, одягнених у спецодяг дорожників, відтіснили і заблокували охоронців мостового переходу, загнали на міст дві вантажівки та автокран, завантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів.

"На даний момент відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство", - повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що через кілька годин після події замовник будівництва отримав лист від одного з субпідрядників про бажання останнього забрати ванти з об'єкта.

Нагадаємо, у кінці липня правоохоронці провели масові обшуки у справі про розкрадання на будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу, суму збитків оцінили у понад 80 млн гривень.

Також РБК-Україна розбиралося у ситуації протестами жителів Русанівських садів, через які проходить будівництво мосту, і систематичними зіткненнями дачників з правоохоронцями.