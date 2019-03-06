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Невідомі напали на екс-главу антикорупційної комісії ОДА в Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 01:16
Невідомі напали на екс-главу антикорупційної комісії ОДА в Запоріжжі
Фото: поліція (РБК-Україна)

Поліція розшукує нападників

У Запоріжжі невідомі побили та пограбували колишнього керівника антикорупційної комісії Запорізької ОДА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Так, поліцейські встановлюють мотив скоєного нападу. На місці скоєння злочину працюють експерти-криміналісти та кінологи.

Повідомляється, що лікарі попередньо діагностували у нього перелам кісток черепу. Потерпілого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення.

Було встановлено, що о 15:00 біля під’їзду за місцем мешкання постраждалого четверо невідомих вдарили по голові екс-главу антикорупційного комісії ОДА.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15, ст.115 (Замах на вбивство) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій обласній державній адміністрації проходили обшуки в рамках розслідування справи щодо  зловживань чиновниками службовим становищем, що призвело до 115 млн гривень держзбитків.

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