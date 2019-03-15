Невідомі від імені НАЗК розсилають анкети суб'єктам декларування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У НАЗК надійшла інформація про розсилці невідомими особами анкет опитування від їх імені

У Національному агентстві з питань протидії корупції (НАЗК) заявили, що невідомі від їх імені розсилають суб'єктам декларування анкети опитувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацагентства.

Повідомляється, що в НАЗК надійшла інформація про розсилку невідомими особами анкет опитування від імені Національного агентства.

"Національне агентство не шле подібні анкети і рекомендує суб'єктам декларування такі листи не відкривати", - повідомили в прес-службі НАПК.

В Нацагентстві також зазначили, що всі листи, які вони розсилають, приходять суб'єктам декларування виключно з офіційного домену nazk.gov.ua.

Нагадаємо, сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції викликало сім чоловік, серед яких народні депутати, судді і чиновники, для дачі пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень.

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно народного депутата України Борислава Розенблата.

РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах семи політичних партій за IV квартал 2018 року.