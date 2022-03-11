У Херсонській області окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, - Генштаб ЗСУ
У Херсонській області російські окупанти в захоплених населених пунктах вирішили ввести адміністративно-поліцейський режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на тимчасово захоплених українських територіях починає "активно працювати агресивна російська пропаганда".
"Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", - розповіли в Генштабі.
Раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти розстріляли жінку в авто. За цим фактом прокуратура відкрита кримінальну справу.
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