У Херсонській області окупанти намагаються ввести адміністративно-поліцейський режим, - Генштаб ЗСУ

У Херсонській області російські окупанти в захоплених населених пунктах вирішили ввести адміністративно-поліцейський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням", - розповіли в Генштабі.

Також зазначається, що на тимчасово захоплених українських територіях починає "активно працювати агресивна російська пропаганда".

"На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово зайнятих населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області окупанти розстріляли жінку в авто. За цим фактом прокуратура відкрита кримінальну справу.

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