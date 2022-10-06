"Пусть прячется". Оккупанты с фронта призывают россиян избегать мобилизации (перехват)

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал матери о ситуации на передовой и просит любым способом помешать мобилизации родственника.

"В любом случае... Пусть там, я не знаю, скрывается, что хочет делает, чтобы сюда не ехать... Хоть крану меняет - без разницы! Сюда пусть не едет. На границе Грузии там черти-что творится. Люди убегают. Пусть любые способы находит", - сказал российский солдат.

По словам оккупанта, последние три дня на фронте были "тяжелыми". Он утверждает, что ВСУ "что-то озверели", поэтому российская армия несет потери.

"Раненых много. До этого вообще каждый день там пачками вывозили. Сейчас в окопах в основном сидим", - добавил оккупант.