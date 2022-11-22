Непогода остановила наземные атаки РФ. ВСУ продолжают наступление под Сватово: карты боев

Контрнаступление на западе Луганской области

Проливной дождь и слякоть почти остановили российские наземные атаки и привели к усилению артиллерийского огня. В то же время ВСУ продолжили контрнаступление на данном направлении.

В частности, Минобороны России сообщило, что 20 ноября российские силы не проводили никаких наземных операций на Купянском направлении к северо-западу от Сватово, вероятно, из-за неспособности российских войск справиться с погодными условиями.

Генштаб Украины сообщил, что 20 и 21 ноября украинские войска отразили атаки российских войск на Лиманском и Кременно-Лисичанском направлениях и уничтожили российскую технику в районе Сиротино (примерно в 25 км к юго-востоку от Кременной). Минобороны России не сообщило о каких-либо значительных оперативных успехах.

Российские силы продолжали оборонять свои позиции вдоль наступательных рубежей и укреплять тылы в Луганской области за счет деморализованных войск после отхода Херсонской области 20 и 21 ноября.

Минобороны Великобритании и официальные источники Украины сообщили, что российские силы продолжали укреплять тылы в Луганской области деморализованными, плохо обученные мобилизованные резервисты, которые, вероятно, прибыли после выхода из Херсонской области.

Минобороны Великобритании также сообщило, что российская линия наступления на востоке Украины, вероятно, является уязвимым оперативным флангом для российских сил.

Отчеты подтверждают предыдущие оценки ISW о том, что российские военные пытаются улучшить свои оборонительные и наступательные возможности на востоке Украины, вводя мобилизованные войска из Херсона, но российские военные не смогли добиться значительного оперативного прогресса из-за низкого морального духа и нехватки квалифицированного персонала.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута 20 и 21 ноября. Украинский генеральный штаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; в пределах 30 км к северо-востоку от города в районе Спирного, Белогоровки, Бахмутского, Яковливки, Подгородного; и в пределах 14 км к юго-западу от Бахмута в районе Опытного, Клищевки и Курдюмовки.

Российский военкор заявил 21 ноября, что подразделения "Вагнера" атаковали Клищевку, намереваясь перерезать дорогу юго-западнее Бахмута, и вели штурм со стороны Иванграда (4 км к югу от Бахмута).

21 ноября другой российский военкор разместил видео, якобы показывающее, как российские войска стреляют зажигательными боеприпасами по украинским силам в районе Берстово Донецкой области.

Протокол III к Женевской конвенции запрещает применение авиационных зажигательных боеприпасов против военных целей в местах скопления гражданских лиц.

20 и 21 ноября российские войска продолжали наступательные действия в районе Авдеевка - Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск в 36 км к юго-западу от Авдеевки в районе Марьинки, Первомайского и Новомихайловки.

21 ноября российский военкор заявил, что российские войска также вошли в центр Марьинки.

Российские силы вели оборонительные операции на западе Донецка и востоке Запорожья. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска занимают оборону на запорожском и донецком направлениях.

Ситуация на юге

20 и 21 ноября российские войска продолжали проводить оборонительные мероприятия и возведение укреплений в Херсонской области к югу от Днепра.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил 21 ноября, что российские войска строят вторую и третью линии обороны и складируют военную технику в густонаселенных районах. Хлань заявил, что российские войска перебрасывали мобилизованный персонал ближе левому берегу реки и отводили свои боеспособные части ВДВ дальше на восток.

Украинский Генштаб заявил 20 и 21 ноября, что российские войска провели позиционные оборонительные мероприятия в этом районе, продолжили обустройство укреплений и установили эшелонированную систему обороны.

Российские и украинские источники заявили, что российские силы продолжали обстреливать районы на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, Антоновку и Чернобаевку.

20 ноября Генштаб Украины сообщил, что украинские силы нанесли удары по скоплениям российской живой силы в районе Пологов, Каменки, Михайловки и Энергодара Запорожской области, ранив более 100 российских солдат и уничтожив 20 единиц военной техники и два склада боеприпасов.

20-21 ноября российские войска продолжали обстрел западнее Гуляйполя, а также в Николаевской и Днепропетровской областях.